Доллар на Мосбирже опустился ниже отметки в 90 рублей

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара США на Московской бирже впервые с 29 декабря 2023 года снизился ниже отметки в 90 рублей, свидетельствуют данные, предоставленные Мосбиржей.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По последним данным на 13:41 (мск), стоимость американской валюты снизилась на 1,29% до 89,98 рублей.

На момент 13:44 (мск) доллар находился на отметке 89,85 руб (-1,43%). В то время евро также уменьшило свою стоимость на 1,64%, опустившись до 98,36 рубля, а китайский юань снизился до 12,516 рубля (-1,52%).

Кандидат экономических наук и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев предположил, что в феврале курс доллара может колебаться в пределах 87-95 рублей.

По его мнению, значительное ослабление рубля может вызвать увеличение инфляции, что является предметом активной борьбы Центрального банка России. В то же время укрепление национальной валюты не является выгодным для бюджета.