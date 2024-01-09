В Россию пришла вторая партия яиц из Турции

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

3 января в Россию пришла первая партия куриных яиц из Турции в количестве 316800 штук.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Глава минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в середине декабря 2023 года сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции. Это по его словам позволит скорректировать цену на эту продукцию в РФ.

В период с 19 декабря по 24 декабря 2023 года в РФ уже поступили две партии столовых яиц из Азербайджана.

С 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввоз в РФ без сборов до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.