Европа потеряла 500 млн евро из-за антироссийских санкций

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

От антироссийских санкций Европейский Союз потерял 500 млн евро.

Фото: rueconomics.ru

Об этом заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По словам немецкого парламентария, санкции касаются только Запада, в самой же РФ данные санкции только укрепляют менталитет "осаждённой крепости".

"Издержки от санкций для ЕС уже, вполне возможно, превысили 500 миллионов евро", — в беседе с "Известиями" отметил Моосдорф.

Напомним, ранее Совет ЕС принял очередной (12-й) пакет санкций. Главная часть — эмбарго на российские алмазы. В новый пакет также вошли другие запреты, а также меры по ужесточению контроля "за обходом действующих санкций".