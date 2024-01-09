От антироссийских санкций Европейский Союз потерял 500 млн евро.
Об этом заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
По словам немецкого парламентария, санкции касаются только Запада, в самой же РФ данные санкции только укрепляют менталитет "осаждённой крепости".
"Издержки от санкций для ЕС уже, вполне возможно, превысили 500 миллионов евро", — в беседе с "Известиями" отметил Моосдорф.
Напомним, ранее Совет ЕС принял очередной (12-й) пакет санкций. Главная часть — эмбарго на российские алмазы. В новый пакет также вошли другие запреты, а также меры по ужесточению контроля "за обходом действующих санкций".
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.