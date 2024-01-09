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На самолетах Boeing нашли незатянутые болты в United Airlines

1:09
Экономика

Специалисты авиакомпании United Airlines выявили незатянутые болты на дверях самолетов Boeing 737 MAX, используемых компанией. В заявлении, предоставленном пресс-службой компании в понедельник, отмечается, что в ходе предварительных инспекций в субботу были выявлены возможные проблемы при установке дверей, включая обнаружение болтов, требующих дополнительного затягивания.

На самолетах Boeing нашли незатянутые болты в United Airlines
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как отметили представители United Airlines, 8 января пришлось отменить около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США решило временно приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после происшествия с разгерметизацией борта самолета компании Alaska Airlines в Портленде, штат Орегон. В результате инцидента самолет совершил экстренную посадку вскоре после взлета из Онтарио, штат Калифорния, при этом часть фюзеляжа оторвалась, и выпал иллюминатор.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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