Биткоин вырос в цене на 6,21%, за сутки рост составил 4 тысячи долларов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Биткоин вырос на 6,21%, за последние сутки с 8 по 9 января. Отмечается, что криптовалюта выросла в цене на 4 тысячи долларов.

Фото: Wikipedia by Web-dev-chris is licensed under CC0

Кроме того, отмечается, что показатель цены биткоина превысил $47 тысяч. Таковы данные биржи.

Ранее сообщалось о том, что Google Trends составила рейтинг, из которого следует, что Poccия oкaзaлacь cpeди cтpaн, в кoтopыx мало пользуются биткoинoм. Таким образом, Россия оказалась на нa 67-м. Всего рейтинг состоял из 69 мecт. В лидерах по использованию биткоина оказались Бразилия, Нигерия и Словения.