Консенсус по рамкам американского бюджета на 2024 год вовсе не означает консенсус по выделению денег Киеву.
Об этом сообщил эксперт РСМД Евгения Войко.
"По Украине пока консенсуса нет. Собственно говоря, республиканцы по-прежнему делают акцент на необходимости ужесточения контроля и безопасности на границе. Тем более, что в начале месяца появилась информация о найденных более 10 000 паспортов на южной границе. Соответственно, она не на замке", — в эфире "Радио "Комсомольская правда" сказала аналитик.
По её словам, республиканцы говорят, что демократы так и не показали, на что тратятся средства, и какова стратегия США по Украине.
Решение по бюджету — прежде всего, американское внутриполитическое и внутриэкономическое, и связано с тем, что шатдаун сегодня невыгоден даже демократам. Не допустить его значит не допустить роста напряжения в обществе. Поэтому консенсус по бюджету принят, подытожила эксперт.
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