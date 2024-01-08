В США до сих пор нет решения по бюджету для Украины

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Консенсус по рамкам американского бюджета на 2024 год вовсе не означает консенсус по выделению денег Киеву.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщил эксперт РСМД Евгения Войко.

"По Украине пока консенсуса нет. Собственно говоря, республиканцы по-прежнему делают акцент на необходимости ужесточения контроля и безопасности на границе. Тем более, что в начале месяца появилась информация о найденных более 10 000 паспортов на южной границе. Соответственно, она не на замке", — в эфире "Радио "Комсомольская правда" сказала аналитик.

По её словам, республиканцы говорят, что демократы так и не показали, на что тратятся средства, и какова стратегия США по Украине.

Решение по бюджету — прежде всего, американское внутриполитическое и внутриэкономическое, и связано с тем, что шатдаун сегодня невыгоден даже демократам. Не допустить его значит не допустить роста напряжения в обществе. Поэтому консенсус по бюджету принят, подытожила эксперт.