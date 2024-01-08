Россия и Иран отказались от SWIFT. Теперь банки смогут проводить операции напрямую, сообщил заместитель главы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.
Отмечается, что системы передачи сообщений между двумя странами были соединены. Банки двух стран будут сотрудничать друг с другом в обход Швейцарии.
"Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране", — рассказал Карими в интервью Fars.
В ЦБ Ирана также заявили, что поставщики из РФ и Ирана смогут осуществлять сделки посредством своей валюты.
Ранее сообщалось о том, что США и Израиль поставили цель дестабилизировать Иран изнутри любой ценой, даже массовыми терактами. Только это гарантирует Израилю передышку в войне с Палестиной. 3 января в иранском городе Керман произошли взрывы на дороге, ведущей к кладбищу. Многотысячная колонна иранцев шла почтить его память на годовщину смерти, когда взорвались две бомбы, заложенные в мешки на обочине дороги. Число жертв возросло 4 января до 103 человек, ещё 141 человек получил ранения.
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