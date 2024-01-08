Россия и Иран отказались от SWIFT, страны смогут проводить сделки между собой нцвалютой

Россия и Иран отказались от SWIFT. Теперь банки смогут проводить операции напрямую, сообщил заместитель главы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Отмечается, что системы передачи сообщений между двумя странами были соединены. Банки двух стран будут сотрудничать друг с другом в обход Швейцарии.

"Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране", — рассказал Карими в интервью Fars.

В ЦБ Ирана также заявили, что поставщики из РФ и Ирана смогут осуществлять сделки посредством своей валюты.

Ранее сообщалось о том, что США и Израиль поставили цель дестабилизировать Иран изнутри любой ценой, даже массовыми терактами. Только это гарантирует Израилю передышку в войне с Палестиной. 3 января в иранском городе Керман произошли взрывы на дороге, ведущей к кладбищу. Многотысячная колонна иранцев шла почтить его память на годовщину смерти, когда взорвались две бомбы, заложенные в мешки на обочине дороги. Число жертв возросло 4 января до 103 человек, ещё 141 человек получил ранения.