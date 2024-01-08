Расширение БРИКС ослабит давление на Россию — Bloomberg

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вступление Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в состав БРИКС призвано снизить зависимость участвующих стран от американской валюты и предоставить им возможность игнорировать санкции со стороны Запада. Такой вывод был сделан американским агентством Bloomberg.

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

В материале агентства отмечается, что увеличение размеров БРИКС в два раза не представляет серьёзной угрозы для Соединённых Штатов и Евросоюза. Однако оно существенно ослабит давление, оказываемое Западом на Россию и Иран.

Особое беспокойство среди американских экспертов вызывает Новый банк развития, созданный в рамках БРИКС. Эта финансовая организация помогает реализовывать проекты без привязки к доллару. Присоединение ближневосточных нефтяных стран к альянсу может увеличить приток капитала в банк БРИКС.

Почти четверть займов Нового банка развития выделяются в национальных валютах. А создание денежных потоков, которые не зависят от США, пойдёт на пользу России, председательствующей в БРИКС в 2024 году.

Напомним, с 1 января полноправными членами БРИКС стали Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.