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В Германии расстроены: Россию не впечатлили новые европейские санкции

1:33
Экономика

В декабре прошлого года страны Евросоюза приняли ещё один, двенадцатый по счёту, пакет экономических санкций против России.

В Германии расстроены: Россию не впечатлили новые европейские санкции
Фото: pxfuel.com

В этот пакет вошёл запрет на импорт российских алмазов, а также ряд мер по ужесточению экспортно-импортного контроля для соблюдения предыдущих ограничений, напоминает издание Oldenburger Onlinezeitung.

В материале отмечается, что реакция Москвы на новые санкции оказалась довольно неожиданной. По мнению его авторов, новый пакет ограничительных мер со стороны ЕС не произвёл впечатления на российские власти.

Этот вывод основан на комментариях российских официальных лиц, которые отреагировали на новости с Запада спокойно и без эмоций.

Oldenburger Onlinezeitung отмечает, что действия Европейской комиссии не вызвали у России особых эмоций. Это подтверждается заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который выразил уверенность в возможности обхода введенных санкций.

"Я сомневаюсь, что нет способов обойти эти санкции. Они существуют и реализуются", — прокомментировал Песков ситуацию.

Он абсолютно уверен в том, что санкции, направленные на предотвращение ввоза российских алмазов в Европу, могут быть обойдены.

И в целом происходящее показывает, что исчерпаны сферы, где Евросоюз мог бы успешно ввести новые ограничения, отмечает немецкое издание.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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