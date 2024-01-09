В 2023 году число обанкротившихся или закрывшихся компаний в Турции выросло на 44%

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году более 24 тысяч турецких компаний столкнулись с заявками на банкротство или прекратили свою деятельность из-за невозможности выплатить долги кредиторам в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в стране. По данным газеты Ekonomim, с января по ноябрь 2023 года количество компаний, принявших решение о закрытии, увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Некоторые компании, столкнувшиеся с невозможностью урегулировать свои обязательства перед кредиторами, обращаются с заявлением о конкордате — процедуре отсрочки платежей и реструктуризации долгов, которая проводится внешними специалистами и подлежит регулированию судом. Исход этой процедуры может быть как санация, так и банкротство, в зависимости от реальной финансовой ситуации компании. В 2023 году количество таких заявлений достигло рекордных показателей за последние два года, составив 519. Не все компании могут себе позволить конкордат, поскольку стоимость этой процедуры в среднем составляет 3 миллиона лир (более 100 тысяч долларов), и многие предприятия приходится закрывать, объявлять о банкротстве или регистрироваться заново. Среди компаний, выражающих желание договориться с кредиторами, присутствуют и крупные игроки.

Например, торговая сеть Forum, владеющая девятью крупными торговыми центрами в Турции, оказалась в долгу перед кредитными организациями на сумму около 600 миллионов евро, но не в состоянии погасить свой долг. С конца декабря компания приступила к процедуре конкордата, что предоставило ей финансовый респираторий и возможность сохранить бизнес и рабочие места. Среди компаний, находящихся на грани банкротства, также предприятия строительной, энергетической, мебельной, текстильной и медицинской отраслей.

Однако для кредитных организаций подобные решения о конкордате не выгодны. Судебное рассмотрение запроса на отсрочку может занять до 700 суток, а окончательное решение о банкротстве — до 470 суток. Весь этот период заемщик не выплачивает свои долги, что часто сопровождается отменой начисленных процентов. Учитывая высокий уровень инфляции в стране, кредиторы теряют деньги на такой продолжительной отсрочке.