ОАЭ будут добывать газ в Туркмении и создадут инфраструктуру

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-лидер Туркмении сделал заявление об этом в ходе переговоров в Дубае с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером. Как сказал на переговорах Бердымухамедов, приоритетными задачами топливно-энергетического комплекса (ТЗК) Туркмении являются увеличение объемов добычи углеводородов и экспорта туркменских энергоносителей и продуктов их переработки.

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"В данной связи партнеры и инвесторы из ОАЭ приглашаются к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства", - цитирует издание главу Народного совета.

Итогом визита экс-главы Туркмении в ОАЭ стало подписание документа о взаимопонимании между государственным концерном "Туркменгаз" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). В подписанном меморандуме говорится о намерении сторон привлечь стратегических партнеров для III этапа освоения гигантского газового месторождения "Галкыныш" в Туркмении и участия в строительстве газопроводной инфраструктуры для экспорта газа.