В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр нефти и газа Индии Хардип Пури заявил, что у его страны нет проблем с оплатой российской нефти. По его словам, объёмы импорта зависят лишь от текущей стоимости этого ресурса.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Министр отметил, что "это здоровый рынок" и Индия уверенно ориентируется в глобальной ситуации с энергоресурсами, сообщает "Интерфакс".

Хардип Пури также подчеркнул, что за последние два года доля российской нефти в общей структуре импорта в Индию выросла с 0,2 процентов до примерно 33 процентов.

По его словам, среднесуточный импорт российской нефти в Индию в 2023 году составил около полутора миллиона баррелей при общем потреблении в пять миллионов баррелей.

Министр подчеркнул, что Индия разнообразила источники импорта нефти и готова закупать этот ресурс у различных поставщиков. Единственное требование — получать энергоресурсы по наиболее экономичной цене и без сбоев.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что около пяти миллионов баррелей российской нефти марки Sokol должны были поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы в течение последних четырех недель.

Однако танкеры, перевозившие груз, задержались в нескольких милях от места назначения. Неизвестно, что именно вызвало эту задержку. Одной из возможных причин может быть воздействие санкций США.

Соединённые Штаты включили в санкционные списки несколько танкеров, которые перевозят российскую нефть дороже, нежели потолок в 60 долларов за баррель, который был установлен Группой семи, Евросоюзом и Австралией в начале декабря 2022 года.

Россия, разумеется, этот ценовой потолок не признаёт. Президент России Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают ограничение цен на российские энергоресурсы.