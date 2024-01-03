Entreprendre: ситуция в России стала сюрпризом для Запада

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2022 года Запад ввел против России самые обширные экономические санкции в своей истории. Однако эти ограничительные меры, по всей видимости, оказались малоэффективными.

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Россия успешно справляется с последствиями западных санкций и продемонстрировала впечатляющие экономические показатели, что стало неожиданностью для всего мирового сообщества, говорится в материале, опубликованном во французском издании Entreprendre.

Нынешний экономический рост в России впечатляет. Это свидетельствует, что Российская Федерации обнаружила неожиданные источники роста, не учтённые многими западными наблюдателями.

Начиная с лета 2022 года Россия оспаривает прогнозы западных аналитиков. С апреля по июнь 2022 года в США и Европе предсказывали для России более чем десятипроцентное падение ВВП. Однако результатом стал лишь незначительный спад в два процента, говорится в материале (перевод АБН24).

Такая тенденция повторилась и в прошлом году: в 2023-го Запад снова прогнозировал ухудшение состояния экономики России, но затем изменил свои прогнозы, теперь ожидая её роста на 2,25 процента.

Фактически, российская экономика активно развивается с конца первого квартала 2023 года. Средний рост ВВП с марта по август 2023 года составил 4,3 процента. Ожидается, что за год этот показатель достигнет трёх процентов.

Промышленность также показала впечатляющий рост на 9,4 процента за тот же период, что является уникальным явлением. Строительство также развивается значительными темпами, а реальная заработная плата увеличилась в среднем на восемь процентов за последние полгода.

В материале Entreprendre отмечается, что российская экономика проходит через значительные изменения, находится на стадии трансформации, сопровождаемой изменениями в денежно-кредитной политике. Эти изменения представляют интерес для наблюдения, подчёркивает французское издание.