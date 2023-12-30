Аналитик Ушерович: спрос россиян на потребкредиты в 2024 года снизится

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В 2024 году спрос жителей РФ на потребительские кредиты снизится. Соответствующий прогноз "Газете.Ru" дал финаналитик Борис Ушерович.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Он отметил, что ставки по потребительским кредитам не уменьшатся после возрастания ключевой ставки Банка России.

Кроме того, Ушерович заявил, что интерес россиян к потребкредитам не только не снизился, но и вырос. Общий объём долговой нагрузки стал выше на 30 трлн рублей.

"Выросло и количество должников — проблемы с выплатами есть у 21 млн человек. С учетом всего этого я ожидаю охлаждение в начале 2024 года интереса к потребительским кредитам", — сказал Ушерович.

Эксперт также допустил, что снижение спроса на данный вид кредитов в России может продлиться до 16 февраля 2024 года, когда будет заседание ЦБ.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ охладил рынок ипотеки: финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора. Известно, что с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. В ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитов. За два доля кредитов, предоставленных заёмщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале этого года.