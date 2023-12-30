В 2024 году спрос жителей РФ на потребительские кредиты снизится. Соответствующий прогноз "Газете.Ru" дал финаналитик Борис Ушерович.
Он отметил, что ставки по потребительским кредитам не уменьшатся после возрастания ключевой ставки Банка России.
Кроме того, Ушерович заявил, что интерес россиян к потребкредитам не только не снизился, но и вырос. Общий объём долговой нагрузки стал выше на 30 трлн рублей.
"Выросло и количество должников — проблемы с выплатами есть у 21 млн человек. С учетом всего этого я ожидаю охлаждение в начале 2024 года интереса к потребительским кредитам", — сказал Ушерович.
Эксперт также допустил, что снижение спроса на данный вид кредитов в России может продлиться до 16 февраля 2024 года, когда будет заседание ЦБ.
Ранее сообщалось о том, что ЦБ охладил рынок ипотеки: финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора. Известно, что с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. В ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитов. За два доля кредитов, предоставленных заёмщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале этого года.
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