Экономист Григорьев назвал 87 рублей пределом укрепления доллара в январе

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Рубль укрепится по двум причинам. Первое — большой объем предложения валюты. Второе — низкий спрос. Соответствующую информацию приводит кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью "Ленте.ру". Эксперт также назвал крайний предел укрепления рубля.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

Таким образом, рост курса нацвалюты связан с тем, что экспортеры до конца 2023 года стараются закрыть все обязательства по указу о продаже выручки на валютном рынке. Эксперт выразил мнение, что объем предложения валюты в настоящее время выше, чем спрос на нее.

Григорьев отметил, что в том случае, если на рынке будут действовать дополнительные факторы, которые связаны с экономическим или политическим фактором, то интервал для доллара в январе снизится до 87-90 рублей.

Кроме того, возможно и более сильное укрепление, считает эксперт, но вероятность этого крайне мала.

Ранее в SberCIB предположили, сколько будет стоить доллар к началу 2024 года. В январе-марте следующего года рубль может показать укрепление относительно доллара. На укрепление может повлиять указ об продаже валютной выручки и начало продаж валюты от ЦБ. Отметим, что продажа валютной выручки станет обязательной. Она будет осуществляться в рамках бюджетного правила.