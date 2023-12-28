На российско-казахстанской границе таможенники из Тюмени пресекли попытку вывоза восемь килограммов красной икры, произведенной в Камчатском крае.
Данный деликатес не был снабжен необходимыми ветеринарными сертификатами, что привело к запрету на вывоз 16 банок икры горбуши в Казахстан. Также был запрещен ввоз 20 тонн газировки Coca-Cola из Казахстана из-за отсутствия обязательной маркировки на товаре, сообщает nashgorod.ru.
Мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе провели более 92 тысяч проверок большегрузов в текущем году, что в три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. В каждом 180-м случае были выявлены нарушения, что позволило предотвратить перемещение 5 тысяч тонн товаров с нарушением действующего законодательства.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.