Тюменские таможенники пресекли ввоз Coca-Cola из Казахстана

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

На российско-казахстанской границе таможенники из Тюмени пресекли попытку вывоза восемь килограммов красной икры, произведенной в Камчатском крае.

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Данный деликатес не был снабжен необходимыми ветеринарными сертификатами, что привело к запрету на вывоз 16 банок икры горбуши в Казахстан. Также был запрещен ввоз 20 тонн газировки Coca-Cola из Казахстана из-за отсутствия обязательной маркировки на товаре, сообщает nashgorod.ru.

Мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе провели более 92 тысяч проверок большегрузов в текущем году, что в три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. В каждом 180-м случае были выявлены нарушения, что позволило предотвратить перемещение 5 тысяч тонн товаров с нарушением действующего законодательства.