Binance уведомила россиян о том, что они должны закрыть все позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала клиентам из РФ сообщения о необходимости переноса аккаунта, а также о выводе средств. Об этом сообщает РБК.
В агентстве также подтвердили подлинность писем.
Ранее эксперт Каминский рассказывал о будущем Binance в России. Криптобиржа еще летом распространила информацию о том, что может прекратить работу в России.
Отмечается, что с 29 декабря 2023 года все позиции будут закрываться.
Кроме того, в Binance попросили жителей РФ погасить все обязательства на криптобирже, а также вывести средства на CommEX или на какую-либо иную птоплатформу. Ограничений для этого нет.
Также стало известно о том, что Bybit становится самой популярной в России криптобиржей. Доля Bybit в России в настоящее время составляет 20% от всего объёма пользователей криптобирж. На втором месте по популярности среди пользователей оказалась HTX.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.