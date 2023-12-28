Binance попросила пользователей закрыть все позиции к 29 декабря

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Binance уведомила россиян о том, что они должны закрыть все позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала клиентам из РФ сообщения о необходимости переноса аккаунта, а также о выводе средств. Об этом сообщает РБК.

Фото: openverse by komersreal is licensed under CC BY 2.0.

В агентстве также подтвердили подлинность писем.

Ранее эксперт Каминский рассказывал о будущем Binance в России. Криптобиржа еще летом распространила информацию о том, что может прекратить работу в России.

Отмечается, что с 29 декабря 2023 года все позиции будут закрываться.

Кроме того, в Binance попросили жителей РФ погасить все обязательства на криптобирже, а также вывести средства на CommEX или на какую-либо иную птоплатформу. Ограничений для этого нет.

Также стало известно о том, что Bybit становится самой популярной в России криптобиржей. Доля Bybit в России в настоящее время составляет 20% от всего объёма пользователей криптобирж. На втором месте по популярности среди пользователей оказалась HTX.