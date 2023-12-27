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Россия получила доступ к крупнейшим запасам редкого металла, оставив Германию ни с чем

2:08
Экономика

Недавно пришла новость из Боливии, на которую в свете текущих событий обратили мало внимания. А между тем, этот как раз тот случай, когда обратить внимание и в самом деле есть на что.

Россия получила доступ к крупнейшим запасам редкого металла, оставив Германию ни с чем
Фото: Creative Commons by fdecomite is licensed under CC BY 2.0

Стало известно, что это южноамериканское государство заключило соглашение с российской компанией Uranium One Group, которое касается добычи лития. Эта сделка представляет собой значительное достижение для России, предоставив ей доступ к огромным запасам этого редкого и важного металла, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Боливия входит в число очень немногих стран, которые обладают большими запасами лития — согласно оценкам, в месторождениях в этой стране содержится порядка 23 миллионов тонн этого металла.

Литий сейчас чрезвычайно востребован мировой промышленностью. Он используется, в частности, для производства аккумуляторов электромобилей. Прогнозируется, что к 2050 году спрос на этот ресурс вырастет в несколько раз.

На фоне этого многие страны конкурируют за право доступа к крупным месторождениям этого ценного ресурса. И по всей видимости, Россия преуспела в этой борьбе.

Германия также проявляет интерес к получению прямого или косвенного доступа к литию через своих партнёров. Канцлер Олаф Шольц давно пытается заключить соответствующие контракты с странами Южной Америки, однако пока немецкие власти не могут похвастаться большими успехами.

В материале ZDF отмечается, что реализация проекта совместного германо-боливийского предприятия потерпела неудачу.

Такое предприятие было создано в 2018 году. Однако из-за недоверия боливийских властей к Германии и управленческих ошибок немецких руководителей предприятие обанкротилось.

А после того, как Россия усилила присутствие в Боливии, путь для немцев в эту страну и вовсе оказался закрытым. Во всяком случае, в том, что касается разработок месторождений лития.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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