"Переменится ли ток?": В Росатоме обсудили вопросы атомной энергетики в РФ и рассказали о прогрессе

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Сессии Клуба Экспертов Росатома обсудили вопрос атомной энергетики. Обсуждение прошло в Москве на ВДНХ в павильоне "Атом".

Фото: atommedia.online

Круглый стол по вопросу атомной энергетики назывался "Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?". В нём приняли участие генеральные директора "Росэнергатома", "Новавинд" и АО "ТВЭЛ" — Константин Артемьев, Виктор Свистунов и Павел Азгальдов, также в обсуждении принял участие глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

На круглом столе было заявлено, что в России за последние десять лет было введено в строй восемь энергоблоков при том, что атомная энергетика даёт 20% выработки электричества в России.

Отмечается, что Госкорпорации после 2035 года планирует повысить этот показатель, развивая энергетику на Урале, в Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Из ближайших вызовов для российской атомной энергетики — поддержание и замещение российскими технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков. Отмечено, что сетевой комплекс атомного производства практически вышел на полное импортозамещение.

Опыт замещения импортных технологий сосредоточил в себе весь цикл: начиная с производства ветрогенераторов и заканчивая эксплуатацией ветропарков. В "Росатоме" также рассказали о создании завода в Волгодонске.

"Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков. Этим будет заниматься композитный дивизион, и мы будем и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями Госкорпорации" — рассказал Виктор Свистунов.

В настоящее время Росатом строит две гигафабрики, которые смогут производить системы накопления энергии — в Калининграде и Москве. Гигафабрики повлияют на неядерный бизнес Росатома — он внесет вклад в обеспечение электросетевого комплекса современными системами накопления энергии, а также обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта.

В пресс-релизе АТОМ МЕДИА говорится, что одним из приоритетов правительства РФ является наращивание эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования.

Кроме того, Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на планете, восстанавливает леса и очищает реки. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями деятельности.