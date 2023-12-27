В РФ с 1 марта ужесточат требования к ипотеке

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Регулятор указывает на существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Фото: business-vector.info

"Банк Рoссии повышает с 1 марта 2024 года надбавки к кoэффициентам риcка по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованнoсти граждан", — отмечается в сообщении регулятора.

Уточняется, что надбавки к коэффициентам риска будут повышены по кредитам, которые выдаются гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). В частности, при показателе долговой нагрузки заёмщика выше 80% и первоначальном взносе в 10-15% надбавка будет составлять девять, тогда как в настоящее время она составляет шесть. При этом при взносе в 15-20% надбавка будет составлять восемь, тогда как в настоящее время — четыре, а при взносе в 20-30% — семь (тогда как сейчас — три).

Кроме того, представители регулятора сообщили, что широкое использование льготных программ на новостройки привело к значительному росту цен на первичном рынке, как и их отрыву от вторичного рынка.