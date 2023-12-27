Международный косметический концерн Avon решил не продавать свои активы в России. Как отмечают знакомые с ситуацией источники, о прекращении своей деятельности в стране компания объявила ещё более полутора лет назад. Однако, в итоге, решила не уходить из РФ.
"Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны", — указал источник. Его слова приводит "Коммерсант".
Таким образом, эксперты считают, что руководство концерна не хочет терять постоянно приносящую компании прибыль. Ведь в России Avon имеет стабильный рынок — причём, со своими уникальными мощностями.
О приостановке инвестпроектов в РФ Avon заявила после начала Россией специальной военной операции на Украине. Однако за полтора года не стала съезжать с прописки.
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