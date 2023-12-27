Avon решила не продавать активы в России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный косметический концерн Avon решил не продавать свои активы в России. Как отмечают знакомые с ситуацией источники, о прекращении своей деятельности в стране компания объявила ещё более полутора лет назад. Однако, в итоге, решила не уходить из РФ.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны", — указал источник. Его слова приводит "Коммерсант".

Таким образом, эксперты считают, что руководство концерна не хочет терять постоянно приносящую компании прибыль. Ведь в России Avon имеет стабильный рынок — причём, со своими уникальными мощностями.

О приостановке инвестпроектов в РФ Avon заявила после начала Россией специальной военной операции на Украине. Однако за полтора года не стала съезжать с прописки.