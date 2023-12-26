Sohu: США совершили фатальную ошибку, позарившись на российские активы

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте и апреле текущего года, когда Пекин активно продвигал соглашения о валютном обмене с несколькими странами, китайские эксперты опубликовали ряд статей, в которых подчеркнули фатальные стратегические ошибки со стороны США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

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Отмечается в частности, что решение Вашингтона исключить Москву из системы международных торговых расчётов и заморозить российские зарубежные активы оказалось неточным с точки зрения оценки корреляции между торговлей США и мировой торговлей.

Также китайские эксперты сочли ошибочной оценку экономического кризиса, развивающегося в других странах, и недооценка "незаменимости" американской системы финансовых расчетов.

Решение США о заморозке российских активов лишь усилило мотивацию различных стран искать альтернативы в системах расчётов при ведении международной торговли, что в свою очередь стало причиной глобальной дедолларизации, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Теперь Вашингтон активизирует усилия, дабы конфисковать (а корректнее будет сказать, украсть) 300 миллиардов долларов российских активов. Что сулит только ещё больше проблем.

Администрация Байдена, раздувая конфликт на Украине, пытается привлечь капитал и промышленность из Европы с целью возрождения реального производства и восстановления индустриализации в США.

Тем не менее, существует опасение, что история с российскими активами может привести к бегству капитала из Соединённых Штатов. Что, подчёркивается в материале, означает серьёзный стратегический просчет со стороны американского руководства.