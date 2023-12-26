ФАС выяснила, кто в России наживается наживается на спекуляции цен на яйца

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В регионах России, включая Кемеровскую область, Воронежскую область и Ивановскую область, выявлены антиконкурентные действия нескольких птицефабрик, приведшие к подорожанию оптово-отпускных цен на куриные яйца.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В Кемеровской области были выявлены антиконкурентные действия птицефабрик "Инская" и "Яшкинская", принадлежащих холдингу "Ростпозитивимпульс". В Воронежской области нарушения были выявлены у компаний "Ряба", "Заброденское", "Бобровская" и "Третьяковская". В Ивановской области под подозрение попали "Кинешемская" и "Ивановская" птицефабрики. Об этом сообщает издание "Акценты".

Владельцами данных предприятий являются представители бизнес-элиты, включая миллиардера Дениса Штенгелова и предпринимателя Ирину Пашукову. Также установлено, что птицефабрика "Кинешемская" принадлежит вице-спикеру и руководителю фракции "Единая Россия" в Ивановской гордуме Галине Бочковой.

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) выявила антиконкурентные действия, в результате чего установлены факты подорожания продукции на рынке. Расследование включает в себя не только выявление нарушений, но и определение ответственности владельцев и предприятий за нарушения законов о конкуренции.