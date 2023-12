В следующем году в России возрастёт активность финансовых аферистов — это повлечет рост мошенничества относительно 2023 года. Соответствующий прогноз "Газете.Ru" дал аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. С.С.T. Евгений Егоров.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.