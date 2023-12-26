Киберэксперт Егоров предупредил о росте финансового мошенничества в 2024 году

В следующем году в России возрастёт активность финансовых аферистов — это повлечет рост мошенничества относительно 2023 года. Соответствующий прогноз "Газете.Ru" дал аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. С.С.T. Евгений Егоров.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что в 2024 году россиянам стоит ожидать сезонное мошенничество во время отпусков. Наиболее распространённые способы, которые могут использовать мошенники — это фишинговые сайты по бронированию отелей, покупка авиабилетов или фейковые розыгрыши. Ожидается рост мошенничества перед началом учебного года. Пользователям рекомендуют быть внимательными во время каникул и отпусков. Так, под видом проведения акции злоумышленники могут украсть данные и деньги с карты жертв.

Уточняется, что такая же может быть перед 14, 23 февраля и 8 марта.

Как правило, жертва получает ссылку на фишинговый сайт, оплачивает "билеты", а деньги и данные карты похищают злоумышленники. Иногда бывает, что средства списываются два или три раза.

Егоров объяснил, что этим летом был зафиксирован пик активности киберпреступности.

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