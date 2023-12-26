Сервисы бронирования отелей из РФ уступили по популярности Booking и Airbnb

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Cервисы онлайн-бронирования отелей не заменили россиянам Booking и Airbnb до 2022 года они занимали около 90% рынка, информирует издание "Известия", ссылаясь на представителей туристической отрасли.

Фото: https://atrium-anapa.ru/wp-content/uploads/2018/04/bonj7777-2.jpg

Речь идёт о сервисах, среди которых "Яндекс Путешествия", "Островок", "Суточно.ру", 101 Hotels и другие. В настоящее время ситуация меняется. Годовой прирост бронирований через агрегаторы достиг 70%.

Booking также предлагал туристам "гарантию лучшей цены". Отмечается, что никто из отельеров не смог выставить у себя на сайте более привлекательную цену. Часто бронирование отеля может обойтись туристам дешевле.

Отмечается, что неделя в одном из махачкалинских отелей может обойтись двоим туристам в 15-18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Турции стали активно использовать новый вид мошенничества в сфере туризма при бронировании, который связан с уязвимостью в сервисе Booking. com.