Cервисы онлайн-бронирования отелей не заменили россиянам Booking и Airbnb до 2022 года они занимали около 90% рынка, информирует издание "Известия", ссылаясь на представителей туристической отрасли.
Речь идёт о сервисах, среди которых "Яндекс Путешествия", "Островок", "Суточно.ру", 101 Hotels и другие. В настоящее время ситуация меняется. Годовой прирост бронирований через агрегаторы достиг 70%.
Booking также предлагал туристам "гарантию лучшей цены". Отмечается, что никто из отельеров не смог выставить у себя на сайте более привлекательную цену. Часто бронирование отеля может обойтись туристам дешевле.
Отмечается, что неделя в одном из махачкалинских отелей может обойтись двоим туристам в 15-18 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Турции стали активно использовать новый вид мошенничества в сфере туризма при бронировании, который связан с уязвимостью в сервисе Booking. com.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.