Бизнесмен Кофанов заявил, что покупать технику перед Новым годом невыгодно

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматель Антон Кофанов рассказал о влиянии праздничного ажиотажа на цены и динамику рынка электроники перед Новым годом.

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Спрос на гаджеты резко возрастает, что используют в своих корыстных целях производители и ретейлеры, запуская маркетинговые кампании со скидками. Важно быть внимательными, так как могут быть использованы рекламные уловки, вводящие покупателей в заблуждение.

Кофанов предупредил о необходимости критического взгляда на предложения. Для проверки скидок можно мониторить цены на товары за несколько месяцев до акции или использовать специализированные сайты и приложения, сообщает ФедералПресс.

Покупка смартфонов и гаджетов может быть выгоднее в январе-феврале после праздничного сезона, когда спрос снижается, выходят новые модели, и компании стараются улучшить показатели, предлагая дополнительные скидки.

Советы для покупателей включают сравнение цен, изучение отзывов, предварительное определение покупки, использование кешбэк-сервисов и дисконтных карт. Подчеркивается, что покупка гаджетов перед Новым годом может быть выгодной при обдуманном и критическом подходе, но лучшие сделки часто возможны после праздничного сезона, когда спрос снижается.