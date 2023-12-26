Предприниматель Антон Кофанов рассказал о влиянии праздничного ажиотажа на цены и динамику рынка электроники перед Новым годом.
Спрос на гаджеты резко возрастает, что используют в своих корыстных целях производители и ретейлеры, запуская маркетинговые кампании со скидками. Важно быть внимательными, так как могут быть использованы рекламные уловки, вводящие покупателей в заблуждение.
Кофанов предупредил о необходимости критического взгляда на предложения. Для проверки скидок можно мониторить цены на товары за несколько месяцев до акции или использовать специализированные сайты и приложения, сообщает ФедералПресс.
Покупка смартфонов и гаджетов может быть выгоднее в январе-феврале после праздничного сезона, когда спрос снижается, выходят новые модели, и компании стараются улучшить показатели, предлагая дополнительные скидки.
Советы для покупателей включают сравнение цен, изучение отзывов, предварительное определение покупки, использование кешбэк-сервисов и дисконтных карт. Подчеркивается, что покупка гаджетов перед Новым годом может быть выгодной при обдуманном и критическом подходе, но лучшие сделки часто возможны после праздничного сезона, когда спрос снижается.
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