Российский бренд женской одежды Solangel открыл флагманский бутик в Москве

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Российский бренд женской одежды Solangel открылся в Москве. Речь идёт о новом флагманском бутике. Он располагается на Кутузовском проспекте. Отмечается, что торговая точка марки имеет формат стрит-ритейла и является первой в России.

Фото: openverse by My name's axel is licensed under CC BY-SA 2.0

Solangel (ранее SOL Atelier и SOL Angelann) основан в 2011 году. Она специализируется на создании вечерних нарядов премиум-сегмента. В 2017 году бренд разработал свою технологию использования кристаллов разных форм и размера на ткань.

Сегодня Solangel выпускает одежду, украшенную кристаллами. Коллекции Solangel продаются в нескольких странах мира.

Продукция марки доступна на нескольких онлайн-платформах в настоящее время.

Ранее сообщалось о том, что бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России. Известно, что ранее производитель ушел с российского рынка. Причина — экономический кризис, введённый в стране 14 лет назад. У компании снизился показатель продаж.