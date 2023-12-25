Российский бренд женской одежды Solangel открылся в Москве. Речь идёт о новом флагманском бутике. Он располагается на Кутузовском проспекте. Отмечается, что торговая точка марки имеет формат стрит-ритейла и является первой в России.
Solangel (ранее SOL Atelier и SOL Angelann) основан в 2011 году. Она специализируется на создании вечерних нарядов премиум-сегмента. В 2017 году бренд разработал свою технологию использования кристаллов разных форм и размера на ткань.
Сегодня Solangel выпускает одежду, украшенную кристаллами. Коллекции Solangel продаются в нескольких странах мира.
Продукция марки доступна на нескольких онлайн-платформах в настоящее время.
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