Эксперты ждут перераспределения потоков СУГ в течение года из-за санкций

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) подвергнется изменениям после введения санкций против этого продукта из России.

Фото: artfile.ru

Напомним, что Евросоюз запретил закупки российских СУГ, предоставив при этом 1 год на переходный период для того, чтобы европейские компании могли найти новых поставщиков.

Россия каждый год экспортирует более 3 миллионов тонн СУГ, причем обычно 75% из них направляется в Европу. Среди основных покупателей российских СУГ выделялись Польша и Прибалтика, поскольку для этих стран было удобно получать топливо по железной дороге.

В 2023 году закупки европейскими государствами российских товаров сократились, но поставки СУГ в Европу все еще составляли значительную долю отечественного экспорта - почти 66%.

Теперь российским СУГ придется искать новых покупателей, а Европа начнет поиск новых поставщиков, утверждают эксперты. Скорее всего, долю России на европейском рынке займут США, а также поставки из Турции станут более значимыми. Россия, подобно нефти и нефтепродуктам, скорее всего, выберет Китай и Турцию для сбыта СУГ.

Кроме того, возможно, что российские СУГ будут перенаправлены в Среднюю Азию. Однако проблема заключается в том, что на восточном направлении инфраструктура не так развита, как на западе России, сообщает oilcapital.ru.