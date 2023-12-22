Эксперты объяснили причины роста рынка страхования

Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок страхования в III квартале 2023 года вырос на 23,2%, но темп роста начал замедляться. При этом объем рынка в денежном выражении увеличился с 466 млрд руб. до 574 млрд руб. Об этом говорится в эксклюзиве RG. Опрошенные эксперты объяснили, с чем это связано.

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"В целом, страховой рынок на протяжении 3-х кварталов 2023 года демонстрировал положительную динамику, но темпы роста несколько замедлялись", — говорится в исследовании.

Вероятно, в первом полугодии 2024 года рост сборов премии продолжит торможение, однако при благоприятном стечении обстоятельств рынок получит положительные стимулы во втором. Этому будет способствовать вероятное смягчение денежно-кредитной политики, оживление кредитования, а также импульс, приданный отложенным спросом, считают аналитики.

"По итогам следующего года в базовом сценарии ожидается рост сборов страховой премии на уровне 8 — 10%, что заметно ниже темпов роста в текущем году, но при условии реализации позитивных обстоятельств рост может быть и ощутимо выше", — пояснили аналитики.