Financial Times: Юань обошел евро на Swift, показатель вырос до 4,6%

Your browser does not support the audio element. Экономика

Юань обошел евро. Он стал второй в мире валютой по популярности. Информация следует из биржевых торгов, на которое ссылает FT.

Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Заявлено, что юань всё чаще используется в международных финансовых сделках. Его доля в глобальных платежах, согласно расчетам Swift повысилась с 3,6% до 4,6% в ноябре.

Также известно, что Банк России установил официальный курс доллара на уровне 91,9389 рубля, курс евро — 101,2863 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что рынок акций в России будет продолжать свой рост, при этом остаются высокоперспективными такие крупные компании, как "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк", "Мосбиржа", "Магнит", "Северсталь", Globaltrans, "Астра" и Positive Technologies.