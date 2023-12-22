Европейской экономике предрекли усиление экономического кризиса. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на участников рынка.
Уточняется, что экономика еврозоны может пострадать в 2024 году из-за резкого сокращения госрасходов. В том числе, "ударить" по экономике могут и новые бюджетные правила.
Как сообщил аналитик компании Generali Investments Мартин Вольбург, в следующем году рост экономики в Германии может снизиться до 0,1%.
"Бюджетный кризис в Германии будет иметь негативные экономические последствия, прежде всего за счёт удара по доверию", — констатировал аналитик.
Кроме того, эксперты Consensus Economics ухудшили прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до менее чем 0,5%.
При этом эксперты считают, что от снижения объёмов госрасходов пострадают страны, у которых большой размер госдолга. В первую очередь, речь идёт об Италии. Также, предупреждают аналитики, кризис может не обойти стороной и ведущие государства региона, включая Германию.
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