Аналитик Рясков спрогнозировал рост акций в 2024 году

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок акций в России будет продолжать свой рост, при этом остаются высокоперспективными такие крупные компании, как "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк", "Мосбиржа", "Магнит", "Северсталь", Globaltrans, "Астра" и Positive Technologies. Об этом сообщили российские аналитики.

Представители рынка ожидают, что рост российского акционерного рынка сохранится и в 2024 году. Среди факторов, способствующих росту, выделяют увеличение бюджетных расходов, рост номинальных доходов населения и увеличение ценовых мультипликаторов. Прогнозируется, что индекс Мосбиржи может достичь отметки в 3500 пунктов. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, Николай Рясков, отметил, что курс валют будет ключевым фактором, влияющим на привлекательность акций в следующем году.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на акции экспортеров, компаний с возможностью переноса издержек на потребителей, а также предприятий, растущих быстрее номинальной экономики и с низкой долговой нагрузкой. Николай Рясков подчеркнул важность включения в инвестиционный портфель бумаг крупных эмитентов из различных секторов, таких как нефтегаз (например, "Лукойл"), финансы ("Сбербанк", "Мосбиржа"), потребительский сектор ("Магнит") и черная металлургия ("Северсталь").

Аналитик Freedom Finance Global, Владимир Чернов, добавил, что в банковском секторе предпочтение отдается "Сбербанку", в нефтегазовом — "Роснефти", в сфере логистики — Globaltrans, а в IT-секторе — "Астре" и Positive Technologies.

Чернов отметил, что логистическая отрасль остается одной из самых интересных в 2024 году, с выделением лидеров в этой области. В IT-секторе ожидается устойчивость благодаря монополии на рынке. Банковский сектор может столкнуться с некоторыми трудностями, однако сильные лидеры могут продолжать расти, особенно если они объявят о выплате конкурентоспособных дивидендов.

По нефтегазовому сектору сохраняются риски, связанные с внешним давлением. В частности, возможен запрет на продажу танкеров России, что может повлечь за собой риски для инвестиций в этот сектор. Аналитик предупредил, что глубокая коррекция с последующей стагнацией может быть оправдана в условиях жесткой монетарной политики Банка России.