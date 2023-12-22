NYT: Конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфискация и использование российских активов, как и военная эскалация между Москвой и Вашингтоном могут привести к решению о полном разрыве отношений между Россией и США. На возможные причины указал замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс".

Фото: bankirov.net

"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством… Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться", — отметил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Рябков заявил, что Россия не будет инициировать меры, которые разрушат двусторонние отношения. Речь идёт и о международной безопасности, а также о стратегиях стабильности.

Ранее сообщалось о том, что США начали срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных активов РФ для ВСУ. Конгресс Соединённых Штатов ушёл на каникулы до 8 января, не став голосовать за выделение помощи киевскому режиму.