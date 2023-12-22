Focus: Украина подведёт Европу, отказавшись от транзита газа РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ Киева от транзита российского газа в страны Евросоюза резко поднимет стоимость голубого топлива для европейских потребителей, заявили немецкие аналитики.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Ранее "Нафтогаз" заявил, что не намерен продлевать договор с российский газовой компанией на транзит голубого топлива в ЕС.

"Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", — заявили немецкие аналитики издания Focus.

авторы подчеркнули, что, к примеру, промышленность Германии и так сильно пострадала из-за антироссийских санкций, а Украина может усугубить ситуацию. И оставшиеся мощности Берлин может перенести в третьи страны.

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