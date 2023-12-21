Экономист Казанцева спрогнозировала сокращение льготной ипотеки

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объемы льготной ипотеки в 2024 году будут снижаться, россияне столкнутся с банкротством из-за увеличения первоначального взноса, и тенденция к покупке жилья уступит место аренде. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Фото: ТАСС

"Рост спроса со стороны населения привел к увеличению объемов строительства. К концу 2023 года это вызвало перегрев рынка, особенно в новостройках, с ростом стоимости квадратного метра жилья и разрывом между первичным и вторичным рынками. В 2024 году, вероятно, примут решение сократить объемы льготной ипотеки", — отметила Наталья Казанцева.

Она предположила, что увеличение первоначального взноса приведет к банкротству части населения. "Мы надеемся, что ставки по льготной ипотеке не изменятся, в отличие от первоначального взноса, который значительно вырастет, заставляя некоторых заёмщиков брать еще кредит. Это может привести к увеличению реструктуризации или даже банкротству", — подчеркнула эксперт.

По её мнению, интерес к аренде жилья будет расти.

"Изменения в ипотечных схемах затронут некоторые условия. Пик роста ипотеки ожидается к концу текущего года. Спрос может постепенно перейти на рынок долгосрочной аренды или ипотечные кредиты в эконом-сегменте", — сообщила Наталья Казанцева.

Учредитель и генеральный директор агентства недвижимости "Городской риэлторский центр", вице-президент Гильдии Риэлторов Сочи Юлия Усачева напомнила, что две популярные программы будут действовать до июля 2024 года.

"Ипотека с господдержкой по ставке 8% и семейная ипотека — 6%. Их ставки могут увеличиться на два пункта, что приведет к увеличению ежемесячных платежей. Это снизит спрос, но первичное жилье останется востребованным", — добавила эксперт.