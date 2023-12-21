The Bulletin: Россия возьмёт с Египта долг способом, который не понравится США

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России сделали ставку на развитие атомной промышленности и добились в этом деле выдающихся результатов. На данный момент около 70 процентов мирового рынка строительства атомных электростанций принадлежит "Росатому", отмечает бельгийские издание The Bulletin.

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В частности, несколько лет назад Египет заключил с Россией контракт на строительство новой атомной электростанции, расположенной вблизи города Эль-Дабаа. Сумма сделки оценивается в 30 миллиардов долларов.

В материале бельгийского издания отмечается, что новая атомная станция в Египте — это долгосрочная победа России.

При помощи этой АЭС можно будет не только генерировать энергию, но и опреснять морскую воду. Она будет использоваться для охлаждения реакторов атомной электростанции, а также для обеспечения питьевой водой персонала этого объекта. Предполагается, что энергоблоки №1 и №2 будут подключены к электросети в 2028 году, энергоблок №3 — в 2029 году, а энергоблок №4 — в 2030 году.

По завершении проекта Египет должен будет выплатить России значительные суммы. Однако существуют серьёзные сомнения, что у страны найдутся необходимые финансовые ресурсы. Египет является одним из самых уязвимых государств с точки зрения госдолга, который у него весьма значительный.

"Контракты предусматривают не только строительство станции Росатомом, но и поставку ядерного топлива для реакторов на протяжении всего периода их эксплуатации", — говорится в материале.

По мнению его автора, рано или поздно Россия потребует от Египта выплаты долгов, но Каир, вероятно, не сможет этого сделать. В таком случае Россия предложит альтернативные варианты решения проблемы. А это, вероятно, вызовет недовольство со стороны США, для которых Египет является важным партнёром.

Автор материала предполагает, что Москва будет оказывать значительное воздействие на Каир в течение многих десятилетий, время от времени запрашивая различные услуги, такие как поддержка на международной арене и торгово-военное сотрудничество.

Заметим, впрочем, что это пока на уровне предположений. И здесь к тому же есть некое противоречие — если б Россия постоянно выставляла такие условия, то едва ли смогла бы получить 70 процентов на рынке строительства АЭС.

Хотя вне всяких сомнений, США и их союзники на месте России так и поступили бы, обусловив сотрудничество разного рода обязательствами.