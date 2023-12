Your browser does not support the audio element.

В России сделали ставку на развитие атомной промышленности и добились в этом деле выдающихся результатов. На данный момент около 70 процентов мирового рынка строительства атомных электростанций принадлежит "Росатому", отмечает бельгийские издание The Bulletin.

Фото: Creativecommons under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0