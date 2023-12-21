Курс евро на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые за две недели

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые с 7 декабря курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей.

Фото: REX/Shutterstock

Отмечается, что курс рубля усиливает снижение. В том числе, по данным Мосбиржи, курс евро расчётами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля. Это максимум за последние две недели. Таким образом, курс евро вырос на 38 копеек (0,38%), достигнув отметки в 100,04 рубля.

В то же время, возрастает и курс доллара. Как свидетельствуют данные Мосбиржи, он повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля. При этом курс юаня возрастает на 2 копейки, до 12,76 рубля.

Днём ранее, 20 декабря, на валютном рынке отмечались волатильные торги. Амплитуда колебаний превышала процент.