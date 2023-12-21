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Аналитик Церазов: импорт яиц из-за границы лишь временно решит проблему с ценами на них

1:28
Экономика

Экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов рассказал, что привело к подорожанию яиц в российских регионах и дал свой прогноз по изменению ситуации после начала поставок импортной продукции.

Аналитик Церазов: импорт яиц из-за границы лишь временно решит проблему с ценами на них
Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Аналитик обратил внимание на рекордный рост цен на куриные яйца всего за одну неделю, с 12 по 18 декабря. По данным Церазова, в среднем стоимость яиц за указанный период выросла на 4,62%. Причём в 36 субъектах РФ этот продукт подорожал ещё сильнее — на 5,1 — 14,4%, добавляет Газета.Ru.

Эксперт объяснил, что основными причинами роста цен на яйца в России стало увеличение стоимости кормов, электроэнергию, топливо, оборудование, особенно импортного. Свой вклад в повышение цен на яйца вспышки птичьего гриппа нехватка рабочих рук, а также инфляция.

Упрощение процесса ввоза импортных яиц станет лишь временным решением проблемы, уверен аналитик. Он полагает, что и после появления на российских прилавках яиц из Азербайджана или Турции цены на этот товар будут высокими.

"Дополнительным фактором инфляции станет рост доходов населения, что увеличит спрос на продукты", — добавил Церазов.

Производители объяснили с чем связан резкий рост цен на яйца
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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