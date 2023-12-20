Купить ингредиенты для салата "Сельдь под шубой" в российских магазинах сегодня можно в два раза дешевле, чем набор для приготовления "Оливье". На это обратили внимание в пресс-службе торговой сети "Пятерочка".
Составляющие для "Селёдки под шубой" стоят на 53% меньше, чем для самого популярного новогоднего салата, пишет Газета.Ru.
"Средняя стоимость ингредиентов для приготовления "Оливье" (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок", — рассказали эксперты.
Аналитики подчеркнули, что любителям вкусно поесть и при этом сэкономить вместо "Оливье" лучше будет приготовить салат "Сельдь под шубой". По их подсчётам, стоимость ингредиентов для этой закуски обойдётся покупателям в 166 рублей — на эту сумму можно приготовить почти два килограмма салата.
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