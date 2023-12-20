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В США объявили успехом потолок цен на российскую нефть

2:24
Экономика

В американском Минфине объявили, что потолок цен на российскую нефть успешно работает. И сообщили, что согласовали ряд корректив в механизм применения "потолка".

В США объявили успехом потолок цен на российскую нефть
Фото: https://www.kathimerini.gr/

В финансовом ведомстве США поставили себе в заслугу сокращение доходов России от экспорта нефти на 32 процента в январе-ноябре 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, в Минфине США сообщили о том, что согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкций.

"Во-первых, вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть. Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам (например, на страхование и фрахт) делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок", — сказано в заявлении.

Стоит заметить, что введение очередных механизмов контроля противоречит утверждению американского Минфина об успехе потолка цен.

Введён он был, напомним, в начале декабря прошлого года США, Евросоюзом и Австралией. Потолок цен подразумевает, что российская нефть, поставляемая морским путём, не должна продаваться дороже 60 долларов за баррель.

Если это ограничение будет обойдено, то нарушителям грозят санкции — отказ в страховании, запрещение захода в порты и так далее.

При этом в западной прессе неоднократно отмечалось, что Россия успешно обходит ограничение, продавая нефть дороже установленного потолка.

Президент России Владимир Путин, напомним, своим указом запретил продавать нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен. Недавно это ограничение было продлено до лета 2024 года.

Официальные лица западных стран утверждали, что ценовой потолок эффективен. Впрочем, такие заявления как раз не удивляют. Это была бы сенсация, если б кто-то из разработчиков этих ограничительных мер признал, что они не имеют особого эффекта.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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