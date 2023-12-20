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Bloomberg: РФ нарастила экспорт топлива вопреки договоренностям с ОПЕК+

1:11
Экономика

Вопреки квотам стран-членов ОПЕК+, Россия увеличила поставки нефтепродуктов. Как пишет агентство Bloomberg, из-за этого страну уличили в нарушении обязательств перед международной организацией.

Bloomberg: РФ нарастила экспорт топлива вопреки договоренностям с ОПЕК+
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

"Экспорт нефтепродуктов из России за последние недели вырос до максимума с сентября. По данным Vortexa Ltd., в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 миллиона баррелей в сутки", — отмечается в материале.

Таким образом, обращают внимание обозреватели, если смотреть на недельный уровень, то поставки, в итоге, превысили три миллиона баррелей в день. Это стало абсолютным рекордом с конца марта. При этом российские морские поставки нефти выросли до 3,28 миллиона баррелей в сутки.

Из-за этого всего у стран-членов ОПЕК+ теперь есть все основания заподозрить РФ в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти. 

Напомним, что за 2023 год в России открыли 30 новых нефтегазовых месторождений.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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