Цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель после ситуации на Красном море

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Операцию "Страж процветания" в Красном море начали несколько стран во главе с США. Причина — атаки на хуситские торговые суда. Стоимость нефти марки Brent после этого выросла до 80 долларов за баррель, информирует биржа ICE.

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Также отмечается, что цена сорта WTI подошла к 75 долларам за баррель. В последнюю неделю котировки нефти показали около десяти процентов.

Цены нефти Brent на этой недели была на показатели 76 долларов.

Ранее сообщалось о том, что за год в России открыли 30 новых нефтегазовых месторождений. Самые крупнейшие из них располагаются на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Ранее сообщалось о том, что ха год в России открыли 30 новых нефтегазовых месторождений. Самые крупнейшие из них располагаются на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.