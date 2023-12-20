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Цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель после ситуации на Красном море

0:59
Экономика

Операцию "Страж процветания" в Красном море начали несколько стран во главе с США. Причина — атаки на хуситские торговые суда. Стоимость нефти марки Brent после этого выросла до 80 долларов за баррель, информирует биржа ICE.

Цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель после ситуации на Красном море
Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Также отмечается, что цена сорта WTI подошла к 75 долларам за баррель. В последнюю неделю котировки нефти показали около десяти процентов.

Цены нефти Brent на этой недели была на показатели 76 долларов.

Ранее сообщалось о том, что за год в России открыли 30 новых нефтегазовых месторождений. Самые крупнейшие из них располагаются на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Ранее сообщалось о том, что ха год в России открыли 30 новых нефтегазовых месторождений. Самые крупнейшие из них располагаются на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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