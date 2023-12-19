Башкирские заводы оказались под санкциями ЕС

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Два предприятия в Башкирии, АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) и АО "Башкирское электронно-телекоммуникационное объединение" (БЭТО), оказались среди объектов, попавших под санкции Европейского союза, согласно решению Совета ЕС от 18 декабря. Обе компании имеют многомиллионные контракты с министерством обороны.

Фото: соцсети

КумАПП, производящее военные вертолеты, считается стратегически значимым для России. Согласно мнению европейских парламентариев, завод поддерживает российское правительство, ответственное за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Сумма контрактов КумАПП с министерством обороны составляет 939,8 млн рублей.

БЭТО, разрабатывающее телекоммуникационные системы, также подпадает под санкции. Авторы документа считают, что оно имеет контракты с министерством обороны и МВД, получая выгоду от сотрудничества с российскими властями. В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против завода и его бывшего директора. Завод заключил с Минобороны 6 контрактов на 151,2 млн рублей, а его выручка в 2021 году составила 114 млн рублей.

Всего в санкционный список ЕС также попали другие организации, включая телеканалы "Царьград" и "Спас", татарскую ОЭЗ "Алабуга", частные военизированные структуры, Федеральная служба финансового мониторинга и фонд "Защитники отечества". Эти меры приняты в рамках ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний, сообщает mkset.ru.

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