Simple Group: Зарубежное вино дешевле 700 рублей исчезнет из РФ к 2025 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Сооснователь и президент крупнейшего поставщика вина в РФ Simple Group Максим Каширин предсказал уход зарубежного вина по цене до 700 рублей из магазинов РФ в следующем году. Информацию об этом приводит РБК.

Фото: freepik.com

Он связал данный сценарий с повышением ставки пошлин в таможенных отделениях. Речь идёт об импортных напитках, а также в повышении акцизов на тихое и игристое вина. Отмечается, что с 1 августа объём пошлины достиг 20% вместо 12,5%.

Каширин также отметил, что особенно сильно повышение повлияло на зарубежные вина, чья цена составляет до €5 за бутылку.

Прогнозируется, что процесс ухода сегмента дешевых зарубежных вин в РФ будет начат после Нового Года. Он продлится до 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в Норвегии заблокировали вход на завод, якобы поставляющий оружие Израилю. Согласно декларации правительства Норвегии от 1959 года, основным принципом государства при рассмотрении запросов на экспорт оружия и боеприпасов, является то, что страна не даёт разрешения на поставки оружия и боеприпасов на территории, где проходит военный конфлики или имеется угроза такового.