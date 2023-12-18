По словам заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой, в квитанциях за коммуналку вскоре появится новая графа.
Как пояснила эксперт, россиян, проживающих в многоквартирных домах, скорее всего, обяжут поставить датчик утечки газа. Впоследствии за него нужно будет доплатить.
Соответствующая графа с информацией о доплате появится в квитанциях, уточнила специалист в беседе с изданием "Прайм".
Она добавила, что газоанализаторы необходимы для того, чтобы сократить количество ЧП, связанных с утечками и взрывами газа.
Сазанова не исключила, что из-за установки таких приборов подорожают услуги ЖКХ. При этом специалист подчеркнула: газоанализаторы позволят оградить жильцов многоэтажек от трагедий.
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