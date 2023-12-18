Эксперт в сфере ЖКХ Сазанова: в квитанциях за коммуналку появится новая графа

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам заместителя заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой, в квитанциях за коммуналку вскоре появится новая графа.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Как пояснила эксперт, россиян, проживающих в многоквартирных домах, скорее всего, обяжут поставить датчик утечки газа. Впоследствии за него нужно будет доплатить.

Соответствующая графа с информацией о доплате появится в квитанциях, уточнила специалист в беседе с изданием "Прайм".

Она добавила, что газоанализаторы необходимы для того, чтобы сократить количество ЧП, связанных с утечками и взрывами газа.

Сазанова не исключила, что из-за установки таких приборов подорожают услуги ЖКХ. При этом специалист подчеркнула: газоанализаторы позволят оградить жильцов многоэтажек от трагедий.