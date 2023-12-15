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Финэксперт Ткачук рассказал о том, как отразится повышение ключевой ставки ЦБ на экономике

3:54
Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 16 процентов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора. Таким образом, в 2023 году на плановом заседании совета директоров ЦБ было принято решение о повышение ключевой ставки с 15 до 16% годовых.

Финэксперт Ткачук рассказал о том, как отразится повышение ключевой ставки ЦБ на экономике
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Независимый аналитик Роман Ткачук дал рекомендации потенциальным покупателям на рынке недвижимости и на авторынке. Он указал, что большая часть сделок в недвижимости была в числе заемных средств, и в настоящее время ситуация осложнилась использованием высокой ставки. Кроме того, актуальность приобретают льготные программные ипотеки, в числе которых "семейная ипотека".

"Сегодня была новость, что у нас продлена программа "семейной ипотеки". Я думаю, что доля продаж недвижимости с использованием льготных программ — это не только семейная. Ряд других программ так же существует, она еще возрастет, потому что действительно покупать недвижимость под текущие рыночные ставки не каждый согласится. Соответственно, сейчас основная доля будут покупать либо на живые деньги, у кого есть средства на покупку, либо с использованием таких программ. В любом случае, конечно, тут денежноспособный спрос сузился. Соответственно, некоторое давление на рынок недвижимости будет происходить" — рассказал экономист.

Он также отметил, что данная ситуация не является первой на рынке. Соответственно, следующие кризисы показали, что ситуация не влияет существенно на положение дел в экономике. Покупатели не готовы сильно снижать цены даже в случае заметного снижения спроса. Ткачук заявил, что небольшая просадка в сфере недвижимости возможна, но на фоне того, что в предложении недвижимости будет повышен спрос, то сильной просадки не приходится ожидать.

"Пока эти программы есть, этот спрос есть, соответственно, и баланс будет найден, может быть, чуть-чуть ниже текущих уровней" — указал эксперт.

Также Ткачук отметил, что речь здесь может идти и о льготной семейной ипотеке, а также об автомобилях. Эксперт выделил, что в этом году показатель цен на автомобили вырос, но по другим причинам. Ткачук пришел к выводу, что текущая ситуация со ставками не скажется на балансе сил. Повышение цен на автомобили было обусловлено объективными причинами. Тем не менее, в сегменте автомобилей присутствует большая доля заемных средств, несмотря на то, что это покупка, которую можно осуществлять без займа.

"Допустим, как-то просто выбрать автомобиль ниже классом, больше дешевый. И такая возможность есть. Я не думаю, что текущая ситуация со ставками скажется на рынке автомобилей" — выразил мнение Ткачук.

По его словам, текущее положение ставок в экономике может задержаться надолго. Он дал рекомендации, что одобренные программы по льготным ставкам для покупки недвижимости стоит использовать в настоящее время.

"Или, возможно, вы попадаете под какие-то льготные программы, это было бы оптимально. Если нет срочной необходимости покупать недвижимость, я бы подождал. Возможно, это ожидание на 1-2 года затянется. Но все равно Центробанк взял курс, и по прогнозу ЦБ через год-два ставки вернутся к нормальным уровням после того, как ЦБ объявит" — рассказал эксперт.

По его мнению, сейчас не лучшее время для покупки недвижимости в ипотеку.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным ЦБ, золотые резервы РФ превысили рекордные 150 млрд долларов.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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