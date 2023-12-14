Экономист Лебединская предупредила россиян о продуктовой инфляции в январе

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская дала прогноз относительно темпов продуктовой инфляции в России в первом месяце 2024 года.

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Экономист отметила, что продуктовую инфляцию как наиболее ощутимую россияне почувствовали на себе. По словам специалиста, этот показатель в ноябре достиг 3,1%. Рост цен на продукты превышал в этом месяце суммарную цену потребительской корзины, уточняет Газета.Ru.

"В декабре возможна еще одна волна повышения, но по большей части товаров она уже прошла и можно ожидать, что январь будет более спокойным месяцем. Тем не менее исторически складывается, что уровень инфляции в январе немного выше, чем в декабре. Поэтому можно ожидать, что порог в 3% будет пройден", — сказала Лебединская.

Эксперт напомнила, что за стихийным ростом цен в магазинах страны следит Федеральная антимонопольная служба РФ. А если на один товар цена не повышается, то наценка на другие позиции может быть выше, добавила экономист.