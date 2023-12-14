После обращения к Путину яйца на краснодарском рынке резко подешевели

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам жительницы Краснодара Ирины Акоповой, рассказавшей Владимиру Путину о заоблачных ценах на яйца в ходе пресс-конференции, цена на этот продукт волшебным образом снизилась.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

"Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца", — сказала Акопова.

Общественница добавив, что цены на куриные крылышки также стали заметно ниже.

Акопова напомнила, что на рынке, расположенном в Пашковском микрорайоне Краснодара, цена на яйца, которые до обращения к Путину стоили 220 рублей за десяток, снизилась до 180 рублей.

Пенсионерка добавила, что она уже получила предложение от прокурора и властей Карасунского округа Краснодара сделать совместный рейд по магазинам города и проверить стоимость продуктов.