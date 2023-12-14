По словам жительницы Краснодара Ирины Акоповой, рассказавшей Владимиру Путину о заоблачных ценах на яйца в ходе пресс-конференции, цена на этот продукт волшебным образом снизилась.
"Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца", — сказала Акопова.
Общественница добавив, что цены на куриные крылышки также стали заметно ниже.
Акопова напомнила, что на рынке, расположенном в Пашковском микрорайоне Краснодара, цена на яйца, которые до обращения к Путину стоили 220 рублей за десяток, снизилась до 180 рублей.
Пенсионерка добавила, что она уже получила предложение от прокурора и властей Карасунского округа Краснодара сделать совместный рейд по магазинам города и проверить стоимость продуктов.
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