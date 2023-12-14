Экономист Прикладова: турецкие яйца в российских магазинах будут продаваться по 90 рублей

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова спрогнозировала стоимость турецких яиц, которые в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Эксперт напомнила, что сейчас яйца в Россию ввозятся в основном из Белоруссии, а возможность ввоза турецкого продукта пока только прорабатывается.

При этом экономист считает, что с импортом турецких яиц в России не должно возникнуть никаких сложностей.

"Но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается", — сказала Прикладова.

Оптовая экспортная цена турецкого яйца составляет 66 рублей за десяток, пишет Газета.Ru. Когда турецкое яйцо попадёт из Анкары в Москву, оно, по прогнозам экономиста, уже будет стоить примерно 84 рубля, плюс розничные продавцы добавят ещё и свою наценку.