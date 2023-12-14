Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ

Министр финансов России, Антон Силуанов, заявил, что Минфин не планирует в ближайшее время вносить изменения в структуру бюджетного правила. Он подчеркнул, что это правило было введено с целью определения верхней границы бюджетных расходов, и изменения в нем не планируются в ближайшем будущем, как сообщает URA.RU.
Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило утверждено на ближайшие три года, и новая конструкция предусматривает направление доходов от нефти в ФНБ при ценах выше 60 долларов за баррель.
Министр добавил, что эти шаги направлены на поддержание развития экономики страны и обеспечение технологического суверенитета.
Бюджетное правило представляет собой ограничение бюджетных показателей, предотвращающее превышение расходов над доходами. В России это правило перераспределяет доходы от экспорта сырья, призванное снизить влияние колебаний цен на сырье на экономику страны.
Изначально этот механизм был введен в России для защиты бюджета от воздействия изменений цен на нефть.
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