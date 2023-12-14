Силуанов: Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила РФ

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов России, Антон Силуанов, заявил, что Минфин не планирует в ближайшее время вносить изменения в структуру бюджетного правила. Он подчеркнул, что это правило было введено с целью определения верхней границы бюджетных расходов, и изменения в нем не планируются в ближайшем будущем, как сообщает URA.RU.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило утверждено на ближайшие три года, и новая конструкция предусматривает направление доходов от нефти в ФНБ при ценах выше 60 долларов за баррель.

Министр добавил, что эти шаги направлены на поддержание развития экономики страны и обеспечение технологического суверенитета.

Бюджетное правило представляет собой ограничение бюджетных показателей, предотвращающее превышение расходов над доходами. В России это правило перераспределяет доходы от экспорта сырья, призванное снизить влияние колебаний цен на сырье на экономику страны.

Изначально этот механизм был введен в России для защиты бюджета от воздействия изменений цен на нефть.